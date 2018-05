Stuprata dal branco, 12enne rimane incinta

Condividi

La terribile notizia di uno stupro di gruppo da parte di alcuni ragazzini dai 14 ai 16 anni si è diffusa dopo la denuncia dei genitori. La violenza è avvenuta ad aprile a Castellammare di Stabia (Napoli) ed ora si è scoperto che la vittima, di 12 anni, è incinta.

I minorenni sono accusati di violenza sessuale. La bambina ha confessato ai genitori, che a loro volta si sono rivolti alle forze dell’ordine. Il branco l’avrebbe trascinata in una zona isolata per consumare lo stupro. La procura di Napoli ha avviato un’indagine per fare luce sulla faccenda.

(Fonte: Ilgiornale.it)