Tema a scuola, bimbo di 7 anni: «odio il cellulare di mia mamma»

Una maestra di una scuola degli Stati Uniti è rimasta talmente colpita dal tema di un suo alunno da decidere di condividerlo su Facebook. L’argomento sul quale i bambini dovevano scrivere era “descrivete un’invenzione che non vi piace“. Il piccolo ha messo nero su bianco queste parole: «l’invenzione che detesto maggiormente è lo smartphone dei miei genitori perchè sono sempre al cellulare». Il piccolo non è stato l’unico: altri bambini della stessa classe hanno indicato il telefonino come invenzione che non gli piace. La maestra ha concluso laconica: «ascoltate i vostri bimbi e lasciate i cellulari»