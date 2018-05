Treviso, Consiglio Stato: «Cassamarca paghi 2,6 milioni a Comune»

Condividi

Il Consiglio di Stato riconosce le ragioni del Comune. Fondazione Cassamarca deve infatti al capoluogo trevigiano 2 milioni e 600 mila euro per oneri concessori dell’Appiani. Sulla questione interviene l’assessore all’Urbanistica Paolo Camolei al tempo dirigente del settore sportello unico e quindi della gestione edilizia del Comune: «ci credevamo allora e oggi abbiamo avuto la conferma della correttezza. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del 2013. Non è il caso di cantare vittoria, ma riconosciamo che la conclusione positiva del percorso giudiziario intentato da Fondazione va accreditata alla determinazione degli uffici, di cui al tempo ero dirigente, in collaborazione con l’avvocatura civica. Leggeremo ora con attenzione la sentenza e procederemo riprendendo il percorso amministrativo interrotto nel 2012 dai legali di Fondazione Cassamarca».

Ph: Di Appo92 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20121755