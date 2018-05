Treviso, Conte: «attacchi indecenti dal Pd»

Condividi

Il candidato sindaco a Treviso, Mario Conte, replica a muso duro al “decalogo” contro il centrodestra enunciato dal segretario del Partito Democratico Giovanni Zorzi. «Nemmeno la disperazione può essere una scusante per un attacco così indecente e di insulti, che manca di rispetto a 224 trevigiani candidati nelle nostre sette liste», tuona a pagina 9 dell’edizione di Treviso e Belluno del Corriere del Veneto.

«Zorzi attacchi me, ma non i candidati che lavorano ogni giorno per spiegare ai cittadini il nostro programma, l’80% di loro non mai avuto incarichi politici – rincara Conte -. L’arroganza con cui il Partito Democratico è irrispettosa nei confronti di persone oneste, volenterose e con grandi idee».

(ph: Facebook – Salvadori Barbara candidato Consigliere Lega Treviso)