Trissino (Vi), il leone di San Marco più grande al mondo in rotatoria

Condividi

A Trissino (Vicenza) nella rotatoria che precede l’ingresso in paese verrà installata una statua raffigurante il leone di San Marco. Il comune ha approvato il progetto di riqualificazione dell’incrocio, dopo che la provincia aveva già dato il suo benestare. L’idea è nata dal comitato Identità Veneta che ha raccolto fondi tra la popolazione. La statua marciana «più grande del mondo» avrà un basamento di un metro e sarà alta tre metri e larga quattro.

A breve partirà il cantiere e inizieranno i lavori. I promotori di questa iniziativa sono Simone Gentilin (in foto), Giovanni Ceranto Jahnson e Giampaolo Gentilin, presidente del Comitato. «Finalmente non ci resta che aspettare il futuro cantiere che arriverà a breve – si legge in un comunicato pubblicato su Facebook -. Il Comitato ringrazia il sindaco Davide Faccio per la sua caparbietà a portare avanti l’iniziativa e tutta la maggioranza in Consiglio Comunale che ha votato a favore del progetto. Infine ringraziamo tutti i cittadini che grazie alle loro donazioni hanno permesso la realizzazione della più grande statua raffigurante il simbolo del Veneto, il Leone di San Marco».

(Ph: Facebook – Giam Paolo Gentilin)