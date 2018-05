Tumore al seno, a Verona la campagna informativa “è tempo di vita”

Condividi

“È tempo di vita“, la campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno avanzato arriva all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Negrar. L’iniziativa in programma domani, sabato 26 maggio – promossa da Novartis in collaborazione con Salute Donna Onlus e la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) e con il patrocinio di Fondazione AIOM – ha l’obbiettivo di aiutare pazienti e assistenti a gestire l’impatto fisico e psicologico della patologia. L’appuntamento è stato preceduto dall’installazione di un totem multimediale presso il quale i pazienti e famigliari hanno potuto rispondere a domande sul loro vissuto, esigenze e paure, scrivendo a loro volta dubbi e quesiti che saranno spunto di discussione nell’appuntamento di domani. Il quadro che emerge dai contributi diretti è quello di donne allo stesso tempo divise tra il sentimento di paura nei confronti della malattia (22%) e la determinazione nell’affrontare il percorso di cura (16%). Una lotta nella quale l’aspetto più pesante per le pazienti risulta essere la salvaguardia di un normale contesto familiare (25%), sensibilmente molto di più del lavoro (10%), al quale l’80% ha dovuto rinunciare. Paura (23%) e rabbia (18%) sono invece il mondo emotivo maggiormente riferito dai caregiver, per i quali la condizione psicologica rappresenta l’aspetto più colpito dalla malattia (35%). Non a caso la maggiore richiesta di supporto è legata a come gestire la relazione con una persona che vive con un tumore al seno metastatico (31%). La sete di informazioni emerge prepotentemente, così come la necessità di avere più tempo con medici e interlocutori vari per porre quelle domande che non sempre è possibile fare nella quotidianità (55%).

“In otto anni (2010-2017) nel nostro Paese le donne vive dopo la diagnosi di tumore del seno sono aumentate del 26% – ha spiegato Stefania Gori, Presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) -. Oggi 766.957 italiane si trovano in questa condizione. Un risultato molto importante, mai raggiunto in precedenza, soprattutto se si considera che per quasi 307 mila donne (oltre il 40% del totale) la diagnosi è stata effettuata da oltre un decennio. Sappiamo che sono ancora molti i bisogni irrisolti per le donne con malattia metastatica, ma si sono aperte nuove prospettive di cura». I dati relativi al nostro paese indicano che 1 donna su 8 in Italia si ammala di tumore al seno nel corso della sua vita: circa 50.000 nuovi casi ogni anno, con un trend in leggera crescita (+0,9%). Di questi casi, il 30% è destinato a progredire e a evolversi in tumore avanzato. «Queste pazienti e i loro famigliari hanno bisogno di supporto, attenzione e informazione», ha affermato Fabrizio Nicolis, Presidente della Fondazione AIOM. Per questo nei reparti di oncologia dovrebbero esistere tempi, luoghi e canali (“fisici” e telematici) dedicati all’ascolto, al supporto e al dialogo. Momenti separati da quelli delle visite, degli esami e delle terapie, in cui pazienti e famigliari possano interrogare i clinici sulla malattia e richiedere tutte le informazioni di cui sentono di aver bisogno, dando sfogo anche alla loro emotività e ricevendo dal medico quei rinforzi positivi che sono fondamentali per affrontare il percorso di cura».

La campagna mette in campo una serie di strumenti concreti, a partire dal sito www.tempodivita.it, pensato per offrire informazioni chiare sulla patologia. All’interno del sito si possono trovare un decalogo sugli aspetti psicologici della patologia, messo a punto dalla Società Italiana di Psico-Oncologia e, diversi approfondimenti, dall’alimentazione agli effetti indesiderati delle terapie antitumorali orali. Sono state inoltre realizzate delle video pillole, brevi filmati che forniscono elementi utili per comprendere quali comportamenti mettere in atto per evitare l’isolamento della paziente. «Abbiamo scelto di supportare la campagna – ha dichiarato Anna Maria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus – innanzitutto perché, nonostante oggi si possa fare molto anche per il tumore al seno avanzato, se ne parla ancora molto poco; ci ha spinto il desiderio di non lasciare sole le donne che rientrano in questa categoria nella gestione della malattia. Nella nostra lunga esperienza associativa riscontriamo nei racconti e nel vissuto delle pazienti la solitudine, la poca attenzione a loro dedicata, la paura nell’affrontare il quotidiano. Le donne che convivono con il tumore al seno avanzato e i caregiver che stanno loro vicino chiedono, tra le altre cose, di avere più tempo per fare domande, avere informazioni e consigli, avere anche un supporto psicologico, non sempre presente all’interno delle strutture ospedaliere».

(Ph. Shutterstock)