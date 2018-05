Verona, l’omaggio rap di Jovanotti fa ballare i “butei” [VIDEO]

Condividi

Alla fine di 6 serate all’Arena di Verona Jovanotti ha dedicato un intermezzo rap della durata di circa 2 minuti alla città che ha ospitato i suoi concerti e al luogo che lo ha visto crescere musicalmente, quando gareggiava al Festivalbar. Lorenzo si è fatto trovare preparato, usando espressioni dialettali come “butei” e “mona” e citando alcune punte di diamante della cultura ed enogastronomia scaligera, come Romeo e Giulietta e l’Amarone.

«Quando ho iniziato a fare il dj, in giro per qualche locale» ha esordito Jova «e mi ritrovavo qui e là… e ballavano “i butei” e io gridavo “Gimme five” e siamo ancora qui, in un’ Arena da tutto esaurito… Il mio battito accelerato, possente d’Amarone, il mio sangue ha tre bicchieri… è vero che a Verona si fanno concerti seri, Veneto terra di amici, Verona terra d’amore, il Bardo e la sua storia che continua ad incantare. Da tutto il mondo gli innamorati arrivano in corteo per rendere omaggio a Giulietta e al suo moroso Romeo… Mistero dell’amore che muove ogni cosa: una rosa con un altro nome è sempre una rosa. Profumo di Giulietta che tutto il mondo commuove. Senza poesia, lo sai, non ci sarebbero le prove della nostra esistenza in quanto esseri umani». Per poi concludere: «Verona, qui c’è la mia gente e gli altri i vaga in mona».

(Ph: Facebook – Luca Lorenzi)