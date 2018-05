«Vicenza, caro Zanettin: dissociati dall’illiberale Rucco»

Condividi

Pubblichiamo una lettera aperta del presidente di Vinova Stefano Beretta indirizzata al deputato di Forza Italia e membro laico del Csm, Pierantonio Zanettin (in foto).

Caro Pierantonio,

se non ricordo male, in anni ormai lontani, la tua domanda di iscrizione alla Gioventù Liberale fu sottoscritta anche da me. Per questo mi sento in qualche modo autorizzato a scriverti pubblicamente, sperando tu non la consideri una scortesia, visto che da tempo non ci frequentiamo. Il Partito Liberale oggi non esiste più, scomparso come altri nel dissolvimento della Prima Repubblica, e questo non è forse un male.

Dovrebbe significare che il metodo liberale (perché questo è il Liberalismo, un metodo e non un’ideologia) è ormai patrimonio comune della maggior parte degli Italiani, e dei partiti e movimenti che li rappresentano. E questo spiega la diaspora che c’è stata tra gli ex liberali, tra chi ha scelto il centrodestra come te, e chi il centrosinistra come me ed altri amici. Una spaccatura che ha diviso peraltro altri partiti storici della prima Repubblica. Ma non è questo il punto.