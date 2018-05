Vicenza, il gruppo Beltrame si rinnova: welfare e socialità

Condividi

AFV Beltrame Group ha inaugurato ieri la nuova mensa aziendale del quartier generale di Vicenza. Un investimento di restyling che si inserisce in un progetto più articolato dedicato al welfare in azienda, che pone l’attenzione sulla soddisfazione dei lavoratori. La moderna struttura di 320 metri quadrati è stata curata nei minimi dettagli per creare un ambiente funzionale e che favorisce la socialità.

«Rendere il nostro ambiente un luogo in cui si lavora bene, si sta bene e si cresce insieme, è un obiettivo che ci siamo posti e in cui crediamo – dichiara Riccardo Garrè, amministratore delegato di AFV Beltrame Group -. Abbiamo la volontà di lavorare su tutte quelle aree di miglioramento che possono fare la differenza: per il singolo, per il Gruppo e, di riflesso, per tutto l’organismo organizzativo. E allora partiamo dal locale che più di ogni altro in azienda rappresenta simbolicamente la condivisione per arrivare ad avere anche un approccio diverso all’alimentazione più equilibrato e salutare».