Addebiti illegittimi, banca condannata a restituire 307 mila euro

La Cassa di Risparmio del Veneto è stata condannata a restituire ad un suo ex correntista, un piccolo imprenditore edile che oggi ha 71 anni, 307.000 mila euro per addebiti illegittimi applicati in relazione alla chiusura di un conto nel 1985. La banca nel 2015 aveva chiesto al cliente il pagamento della somma di 313.000 euro quale saldo negativo del conto e per altri finanziamenti di anticipo fatture. Come scrive Il Mattino di Padova a pagina 31, l’uomo ritenne non dovuta la somma richiesta poiché determinata dall’applicazione per 30 anni di addebiti non dovuti, anatocismo, cioè produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale e interessi usurai.

Cariveneto ha segnalato l’imprenditore alla Banca d’Italia e lui ha insistito con i suoi avvocati esigendo la restituzione di quanto già pagato. La banca ha però ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del correntista e della moglie di oltre 300 mila euro. Il giudice Marani del tribunale di Padova ha invece stabilito che alla banca nulla è dovuto, ma ha accolto le domande del cliente condannando Cariveneto a versargli 307 mila euro.