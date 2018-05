Attrice Grey’s Anatomy derubata a Firenze, il post “multilingue” fa sorridere i social

Condividi

L’attrice della nota serie televisiva “Grey’s Anatomy” Ellen Pompeo ha denunciato su Instagram di essere stata derubata in centro a Firenze. L’attrice di origini napoletana ha subito il furto della borsa e ha voluto ringraziare la polizia per averla aiutata. Ha ringraziato anche il ladro, che ha abbandonato l’oggetto in strada, intatto, senza prendere niente.

I fan si dividono tra la vergogna per la brutta figura fatta nei confronti della loro idola e l’ironia per il suo post che sembra mescolare inglese, spagnolo e italiano.

(Ph: Twitter – Voixfashion)