Benzina alle stelle, è arrivata a 1,80 al litro

Un week end bollente non solo per il clima, ma per il prezzo della benzina che continua a salire. Fa impressione l’immagine postata da un utente su Twitter, accompagnata dall’ironica didascalia «portatela pure a 5 euro al litro». Gli aumenti erano stati annunciati nei giorni scorsi dagli stessi gestori, ma sembra che non ci sia un picco massimo e che i prezzi continuino a salire sempre di più, senza controllo.

La benzina sale a 1,809 al litro, il diesel 1,679 e il diesel+ 1,789. Scoprite qui i distributori meno cari in Veneto.

(Ph: Twitter – Blackmamba)