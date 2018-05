«Cosa fai di bello nella vita?». La risposta ha piegato Conti in 2 dalle risate [VIDEO]

Condividi

Un concorrente del gioco di RaiUno L’Eredità, un tempo condotto dal compianto Fabrizio Frizzi, ha spiazzato tutti con una sua risposta. Non è la prima volta che accade. In passato un concorrente, alla domanda, «hai la fidanzata?»aveva risposto semplicemente «no». Ma quando Conti l’ha incalzato dicendo: «be’ dai, se vinci magari una ragazza la trovi», lui ha risposto «mi piacciono gli uomini», facendo impallidire il conduttore per due secondi.



Questa volta alla domanda «cosa fai nella vita?» il concorrente ha risposto «schifo».

