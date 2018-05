Giro d’Italia, blitz “No Tav” con olio e vetri in strada

Condividi

Questa notte in Val di Susa alcuni attivisti “No Tav” hanno cosparso olio di motore e vetri rotti per strada, accompagnando il gesto con striscioni a favore della Palestina.

I carabinieri sono intervenuti per pulire le strade in diverse località del torinese. Gli attivisti hanno annunciato ulteriori azioni e manifestazioni per protestare contro la linea ferroviaria Torino-Lione.

(Fonte: Gazzetta.it)

(Ph: Twitter – Crederci)