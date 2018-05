«Imprenditore suicida, “Toni Trota” ucciso dalle banche»

Condividi

Antonio Bagatella, conosciuto da tutti come “Toni Trota“, si è tolto la vita usando il gas di scarico della sua auto. Il pescicoltore di Pederobba (Treviso) aveva moglie e figli e faceva parte del movimento dei “forconi“. In molti oggi lo ricordano sui social e sono convinti che la sua morte abbia dei responsabili. «Rip Guerriero, la burocrazia ti ha mangiato la vita, ti ha tolto ogni energia tanto da portarti al gesto estremo. Non voglio pensare che tu abbia mollato, che tu abbia scelto di farla finita, di lasciare la tua famiglia ed i figli così. Io voglio ricordarti come il Leone che eri e non come ti hanno ridotto. Ciao Tony ci rivedremo un giorno nel Valhalla» si legge su Facebook.

Sempre sul social emergono particolari della sua vicenda. «Nel 2016 l’energia per la creazione di un lago di pesca sportiva. Un “bel sogno” lo chiama. Poi passano mesi, il tono cambia: “l’ottimisticamente cauto” diventa un ironico “ottimisticamente in merda”. Il 21 novembre un “game over” con tante faccine. Il 6 maggio un “attività sospesa a tempo indeterminato “non so neanche se riaprirò” con un rospo in primo piano e faccine senza bocca. “Le banche non mi danno soldi, chissà perché”. Qualche commento sotto che lo sprona a non mollare, che la burocrazia uccide l’imprenditoria, che può farcela in qualche modo. Invece Toni Trota si è arreso. Si è ucciso. E questo ha tutta l’aria di essere un altro omicidio di stato. «Dopo quasi 10 anni che hai lottato contro burocrazia, banche e stato ieri hai deciso di farla finita, quanta tristezza e rabbia abbiamo oggi nei nostri cuori e nei nostri pensieri, una cosa caro amico ti promettiamo “alzeremo la voce e ci faremo sentire, continueremo la battaglia in nome tuo, non permetteremo che il tuo gesto passi inosservato, è una promessa amico nostro, ti hanno ucciso e noi non dimenticheremo mai» si legge invece in un altro post su Facebbok. E l’amaro cordoglio arriva anche su Twitter: «vi siete accaniti per decenni contro le piccole imprese, per mantenere ‘sto “sistema parassitario”».

(Ph: Facebook – Toni Trota)