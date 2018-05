Legge veneta asili, Moretti (Pd): «Zaia fa propaganda su pelle bimbi»

Condividi

16:30 – «Di quale buon senso parla Matteo Salvini? Di quello che proclama le differenze tra bambini italiani doc e stranieri? Incostituzionali sono le propagande leghiste che vanno contro i principi di uguaglianza enunciati dalla nostra Carta». Lo ha dichiarato Alessandra Moretti, esponente vicentina del Partito Democratico commentando la bocciatura della legge veneta da parte della Consulta.

La legge di Zaia secondo la Moretti era «la faccia peggiore di una politica con lo sguardo rivolto al passato», che produce norme discriminatorie. Perché Zaia – conclude Moretti – non ci dice quali progetti ha in cantiere per sostenere le famiglie e la natalità, visto che il vero problema è che di bambini se ne fanno sempre meno?» (Fonte: Ansa 12:51)