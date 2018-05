Malcesine (Vr), bimba cade in piscina: è grave

Condividi

15:43 – Una bambina di sei anni è caduta in acqua mentre si trovava in vacanza sul lago di Garda con i nonni. Ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Ha rischiato di annegare nella piscina di un residente a Malcesine (Verona). La piccola sarebbe sfuggita al controllo, finendo nella piscina, dove è stata trovata già esanime.

Era già in arresto cardiaco quando è stata soccorsa da un medico che l’ha rianimata prima dell’arrivo dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata con l’elicottero al Polo Confortini. (Fonte: Ansa 14:42)