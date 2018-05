Malo (Vi), segretario Lega é islamico: «ma non praticante»

Condividi

Il nuovo segretario della Lega di Malo (Vicenza), ha origini marocchine anche se ci tiene a precisare di non essere un praticante dell’islam. Si chiama Moreno Marsetti (in foto) e come riporta Il Giornale di Vicenza ha 28 anni. Alle spalle ha già 5 anni da consigliere comunale di maggioranza e 3 da assessore allo sport, caccia e pesca ed altre deleghe.

La Lega a Malo, alle recenti politiche, ha superato il 37 per cento risultando di gran lunga il partito più votato. La presenza islamica nelle segreterie leghiste non è un caso isolato: a Schio da anni è in prima linea come attivista Ahmed Kamel, egiziano con tessera della Lega.

(Ph: Facebook – Moreno Marsetti)