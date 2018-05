Problemi di memoria? La soluzione è…a letto

Condividi

I ricercatori australiani hanno scoperto che il sesso fa bene alla memoria. Per trarne beneficio però bisogna veramente darsi da fare sotto le lenzuola, per dare una certa continuità e vitalità alle cellule. Lo studio è rivolto soprattutto alle persone sopra i 50 anni. Analizzando circa 6 mila esempi, i soggetti sono stati sottoposti a un test di memoria.

2 anni dopo sono stati richiamati: quelli che avevano una vita sessuale attiva erano anche quelli con una memoria più forte. Non solo, ma il sesso avrebbe anche aiutato queste persone a migliorare la capacità di ricordarsi le cose. Tutto merito dell’ippocampo che grazie al sesso si circonda di neuroni. Quindi, in definitiva: fate l’amore, non fate la… com’era la frase?

(Fonte: Huffingtonpost.it)