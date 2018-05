Tragedia a Prato: calciatore rapisce l’ex, la uccide e si spara

Condividi

Un ragazzo di 25 anni residente in provincia di Pisa ha ucciso a Prato la sua ex fidanzata, dopo averla sequestrata per alcune ore. Alla fine ha rivolto l’arma contro se stesso uccidendosi.

L’allarme è scattato nella notte quando i vicini hanno sentito urla in strada e spari. I carabinieri però non hanno trovato nessuno nell’appartamento. Questa mattina in un parcheggio è stata trovata l’auto del ragazzo con i due corpi senza vita a bordo.

(Fonte: SkyTg24.com)

(Ph: Facebook – Federico Zini)