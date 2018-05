“Treno della solidarietà”, da Treviso a Belluno per l’Africa

Condividi

Domenica 27 maggio con partenza da Treviso alle ore 8:35 si terrà la manifestazione “Il treno della solidarietà“. Un treno storico a vapore partirà in direzione Belluno. I partecipanti potranno portare con sè le proprie biciclette e da qui intraprendere una pedalata fino al lago di Santa Croce. La Società nazionale di mutuo soccorso “Cesare Pozzo” rinnova il suo impegno al fianco di “Medici con L’Africa Cuamm”, associazione no profit da sempre impegnata nella tutela della salute delle popolazioni africane. L’evento è organizzato dall’associazione “Ferrovieri con l’Africa” in collaborazione con la Regione Veneto.

Il ricavato del “viaggio solidale” andrà a sostegno dell’iniziativa “Prima le mamme e i bambini a Pujehun“. L’iniziativa è volta a integrare il sistema di riferimento in modo da farlo funzionare in maniera capillare, raggiungendo anche le aree più isolate e periferiche che difficilmente, anche in futuro, riusciranno ad essere toccate dal nascituro servizio di 118 per la Sierra Leone. In particolare, si intende sostenere il trasposto delle emergenze ostetriche attraverso l’uso di barche, ampliando il raggio d’azione del sistema di riferimento che, attraverso questi mezzi, potrà prestare soccorso capillarmente sino alle aree più remote del distretto. Si intende, infine, sostenere il trasporto delle emergenze pediatriche attraverso l’uso di moto-taxi.

(Ph: Facebook – Ferroviericonlafrica)