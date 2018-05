Verona, detenuto suicida in carcere: gli mancava 1 anno

Condividi

Un uomo di 39 anni di origine marocchina si è tolto la vita in carcere a Montorio (Verona) costruendo una corda con delle lenzuola e chiudendosi in bagno per non far entrare nessuno. 365 giorni è il tempo che avrebbe dovuto attendere per essere di nuovo un uomo libero, dopo la condanna per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha comunicato la notizia aggiungendo:«è grave e doloroso dover registrare ben venti suicidi di detenuti dall’inizio di quest’anno: tre solo nell’ultima settimana. Il garante veronese Forestan aggiunge: «sono fatti che lasciano senza parole. Si cerca di ricostruire delle vite andate in pezzi, ma talvolta non ci si riesce: bisogna metterlo in conto, anche se fa male».

Sos suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678