Verona, padre Farah a processo per maltrattamenti

15:50 – Il padre di Farah Tanveer, denunciato dalla figlia lo scorso anno, sarà processato con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. Il processo è fissato a marzo 2019. La ragazza di origine pakistana e fidanzata con un italiano era stata rapita e portata in Pakistan, dove era stata costretta ad abortire.

Il Comune e anche il Ministero si erano mossi e ora la ragazza è protetta in una comunità. «Voglio proseguire gli studi, chiudendo definitivamente questa vicenda e dimenticando tutto. Per questa mattina mi basta una colazione con cappuccino e brioche» ha detto Farah. In Pakistan l’aborto è illegale. La procura sta indagando per ricostruire tutta la dinamica. (Fonte: Ansa – 14:41)