Comunali, Manildo: «sarò il papà di tutti i trevigiani»

Condividi

Giovanni Manildo ha presentato ieri il suo «patto con Treviso» in vista delle ormai imminenti elezioni comunali del 10 giugno. «È una giornata molto importante per Treviso – ha detto il candidato del Partito Democratico – per me e per la nostra coalizione. Oggi sigliamo un patto con i cittadini di Treviso che guiderà la nostra azione amministrativa per i prossimi cinque anni. Cosa prevede questo patto? Prevede che al centro ci siano le persone e quando dico persone penso alle esigenze, ai bisogni, alle richieste reali che provengono dai cittadini. E i cittadini meritano di avere un sindaco che metta al centro Treviso ed i trevigiani. Un sindaco che porti la casacca di Treviso. Lo dico forte e chiaro: io gioco per Treviso ed i trevigiani. Come sempre. Vogliamo continuare a rendere Treviso una città unica, forte ed orgogliosa».

«Il nostro programma – prosegue Manildo in un comunicato – non è frutto di premi Nobel o super consulenti, ma semplicemente è frutto dei trevigiani. Delle eccellenze e delle energie migliori e nuove di questa città. Non abbiamo fatto un programma copia/incolla. Non abbiamo fatto un libro dei sogni. Il nostro programma lo abbiamo scritto con Treviso ed i Trevigiani. Noi abbiamo preso una pagina bianca e l’abbiamo scritta insieme a voi. Con “Officine Treviso” un laboratorio di ascolto e dialogo, raccogliendo le vostre richieste. Questo programma è frutto del lavoro di tutta una città. Questa pagina non è venuto nessuno da fuori a scriverla o insegnarci a come scriverla. Questa pagina è scritta da voi trevigiani. È il vostro lavoro. E noi nei prossimi cinque anni vogliamo restituirvi ogni singolo pezzo di questo programma e rendervi protagonisti di questo manifesto che sta alla base del nostro patto».

«Sarò il sindaco – ha detto Manildo – ma sarò anche il primo assessore alla sicurezza e ai lavori pubblici di questa città. Sarò il padre di tutti i trevigiani e da buon padre di famiglia continuerò a curare questa città come casa mia. Sarò sindaco, ma sarò anche il primo assessore alla sicurezza e ai lavori pubblici di questa città. Ogni trevigiano deve sentirsi al sicuro: nella propria casa, quando cammina per strada. La sicurezza, però, non è solo chiudere le porte a chiave e alzare muri. La sicurezza è gestione. La sicurezza si garantisce non solo combattendo il crimine come stanno facendo in modo straordinario le nostre forze dell’ordine, ma sconfiggendone le cause. Come abbiamo fatto con il progetto di illuminazione pubblica. Io voglio garantire una città che faccia sentire sicuri i trevigiani quando vanno in bicicletta, quando le mamme attraversano le strade con le carrozzine, quando i nostri ragazzi escono in motorino, quando i nostri anziani – conclude Manildo – camminano sui marciapiedi, quando i nostri figli vanno a scuola».