Elezioni Vicenza, Colombara attacca Rucco: «mai presente in Consiglio»

Condividi

Il consigliere comunale di Vicenza Raffaele Colombara (in foto), candidato della lista “Quartieri al centro” a sostegno di Otello Dalla Rosa, va all’attacco dello sfidante di centrodestra Francesco Rucco. «Sulla affezione di Rucco per l’attività pubblica – afferma Colombara, come riportato dal Giornale di Vicenza a pagina 17 – parlano i suoi numeri di questi ultimi cinque anni in Consiglio comunale. Arrivava in Consiglio, salutava gli amici e se ne andava, intascando il gettone di presenza come avesse rappresentato davvero i suoi elettori per la durata di tutto il Consiglio. Prova ne è il numero di votazioni cui ha partecipato: è terzultimo, con il 32,1 per cento di voti espressi (favorevole, contrario o astenuto). Rucco l’opposizione l’ha fatta così, sempre assente alle votazioni».