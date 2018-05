“Giovani al centro”, startup (davvero innovative) a Vicenza

Condividi

ConvivioItalia, associazione vicentina impegnata nel promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio, torna con una serata dedicata all’innovazione e il dialogo generazionale. “I giovani al centro del cambiamento” è il titolo del primo convivio del 2018 che si è tenuto giovedì 24 maggio nella location di Borgo Berga a Vicenza e che ha avuto come protagonisti sei startup, con le loro idee innovative e coraggiose sviluppate da altrettanti team di nuovi imprenditori dell’acceleratore di startup romagnolo Primo Miglio.

«Oggi festeggiamo il nostro primo compleanno», spiega Lisa Rambaldi. «Il nostro è soprattutto un lavoro di ascolto: ogni startup ha esigenze diverse. A seconda delle necessità, si va ad attivare il nodo della rete che risponde a quel bisogno». Il valore aggiunto di Primo Miglio sta proprio della sua organizzazione, un network di 23 enti, pubblici e privati: «Regione, Camera di Commercio, banche, associazioni, ma anche aziende e associazioni di categoria, che forniscono consulenza gratuita. In questo modo accompagniamo le giovani imprese, aiutandole ad affrontare il mercato». Il panorama italiano è in grande fermento. «la domanda è molto più alta delle aspettative, nel primo anno abbiamo seguito quasi 50 imprese. Le sei di questa sera sono quelle allo stadio più avanzato».

Tra queste c’è Travel Guidal, piattaforma di intermediazione di servizi turistici geolocalizzati a prenotazione immediata per hotel, ideata da Giovanni Vaccari. «Abbiamo in gestione una sessantina di appartamenti e residence tra Rimini e Porto Cervo e ci siamo accorti che esiste tutta una serie di servizi che i clienti non trovavano: babysitter e dogsitter, bus navetta, spedizione bagagli, attività per i giorni di pioggia». Servizi di concierge che esistono solo nei grandi hotel. «Il nostro è un database di attività professionali. Attraverso l’app, che funziona un po’ come gli ordini di Amazon, noi facciamo incontrare domanda e offerta».

Altra startup innovativa è The edge company, flotta di piccoli aerei proprietà frazionata tra più soggetti.

Un’idea di Fabio Masci, pilota militare in congedo che dopo 25 anni di servizio ha deciso di capitalizzare l’esperienza maturata sul campo. «Applichiamo il concetto della proprietà frazionata, o “business flight sharing”. Il target è quello delle aziende, i tour operator e chiunque abbia bisogno di flessibilità negli spostamenti, risparmiando tempo e aumentando la produttività». Il sistema è molto semplice: «non è un’attività commerciale, ma un sistema di business per abbattere i costi. Chi è interessato acquista un ventesimo del velivolo – un Co 50 Valchirie di ultima generazione -, dopodiché di tutto il resto si occupa la società che gestisce la flotta: personale, manutenzione, tasse aeroportuali, piani di volo… In questo modo è possibile prenotare voli su misura in qualunque aeroporto».