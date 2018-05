«Jesolo, intitoliamo il lungomare a Berlusconi»

Condividi

Ogni estate il Comune di Jesolo intitola un tratto del lungomare a personaggi famosi dello spettacolo e dello sport. Per il 2018 si fanno i nomi di Laura Pausini e Jovanotti. Ma – come riporta Giovanni Cagnassi su la Nuova Venezia a pagina 32 – dall’ideatore del lungomare, il vice presidente di Federconsorzi e presidente del consorzio Manzoni, Amorino De Zotti, arriva una proposta destinata a far discutere. De Zotti suggerisce all’amministrazione «altri personaggi a cui dedicare il nostro lungomare. Personaggi che facciano parte non solo del mondo dello spettacolo o dello sport, ma anche dell’imprenditoria sia locale che nazionale. Per fare un esempio, penso a Luciano Benetton, ma anche Leonardo Del Vecchio, oppure Renzo Rosso. E poi Silvio Berlusconi. Sono imprenditori che danno occupazione e benessere agli italiani oltreché prestigio all’Italia. Mi piacerebbe venisse proposto un gradimento sui nomi sopra citati».

(Ph. Liberastampa.net)