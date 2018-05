«Nadia Toffa è morta?», la risposta della Iena su Instagram

Condividi

Da alcuni giorni non si avevano più notizie di Nadia Toffa. La conduttrice de Le Iene, dopo il clamore suscitato dall’annuncio di avere un tumore, da qualche settimana è assente dalla trasmissione, per riposarsi per via delle cure. Tanto è bastato perché in rete iniziasse a girare la voce, rilanciata da blog e pagine Facebook che la iena Toffa fosse morta. La risposta alla fake news è arrivata via Instagram dalla diretta interessata: «Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall’aldilà». Ha scritto nel post che accompagna il gesto delle corna, in segno di scaramanzia.