Vicenza in salvo, biancorossi restano in serie C

Il Vicenza rimane in serie C. Grazie alla vittoria nel match di andata, ieri sera è bastato il pareggio per 1-1 nella partita di ritorno di play out contro il Santarcangelo per garantirsi la salvezza. I biancorossi sono passati in vantaggio al 37′ della ripresa con rete di Giacomelli. E poco importano il rigore sbagliato da Ferrari al 42′ o il gol subito al 6′ minuto di recupero dai romagnoli. Il Vicenza è salvo e tanto basta per i tifosi, i giocatori e ciò che resta della società al termine di un’annata da incubo. In attesa dell’agognato rilancio.

(Ph. Vicenza Calcio / Facebook)