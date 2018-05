Vicenza, Rucco: «post fascisti, solo immondizia»

Condividi

Il candidato sindaco di Vicenza Francesco Rucco (in foto) è tornato sulla vicenda dei post fascisti: «La cultura dei dossier anonimi non ci appartiene: chi fruga nell’immondizia “è” immondizia», ha detto davanti ai suoi sostenitori, come riportato da Andrea Alba sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 11. «Abbiamo subito una campagna denigratoria, so che molti di voi si sono sentiti mortificati e feriti. Era quello che voleva il nostro avversario, con quei dossier anonimi: una cultura che non ci appartiene, spiare nell’immondizia. Ne avrei tante, di malefatte, da tirar fuori dopo 10 anni di questa amministrazione: ma lascerò che se ne occupi la magistratura».