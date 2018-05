Zonin, la difesa: «minacce e odio, vita d’assedio»

Condividi

Gianni Zonin è diventato «il nemico pubblico numero uno» e pertanto non può partecipare personalmente al processo sul crac della BpVi a causa del «clima di odio» creatosi nei suoi confronti . Lo si legge nell‘istanza di rimessione presentata dagli avvocati difensori. Una situazione ancor più complicata per il fatto che le ripetute denunce di Zonin sono cadute nel vuoto. Il primo episodio segnalato è una lettera minatoria ricevuta nell’ottobre 2015: “Caro Gianni ti faccio ammazzare” con alcune lamette fissate da un cerotto. L’11 maggio 2016, davanti all’ingresso della casa di Zonin a Vicenza era stato scaricato del letame, accompagnato da un cartello con la scritta “luamaro”. Due giorni dopo, un messaggio di insulti recapitato alla tenuta di Gambellara.

Il 28 giugno alcuni lumini sistemati davanti a casa durante una manifestazione hanno provocato un principio di incendio nella cantina, spento dal custode. E ancora messaggi minatori: “non è una minaccia ma una promessa, ti farò tanto male». Ci sono poi le notizie ritenute diffamanti, come quella del presunto shopping di Zonin e moglie in via Montenapoleone a Milano. L’ex presidente in realtà era in corso Matteotti per una visita medica, e non a fare acquisti nella via dello shopping. Gli episodi di aggressione verbale e di minacce continuano ancora oggi a distanza di tre anni, spiega la difesa, e se Zonin non è stato ancora oggetto di aggressioni fisiche, è solo perché a causa di questo clima «di profonda tensione, gli è praticamente impedito di svolgere qualsivoglia attività nella città di Vicenza».