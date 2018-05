Veneto, vacanze in case-botte: da oggi si può

Condividi

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento con il quale si stabiliscono i requisiti di classificazione delle “botti” intese come nuova tipologia di struttura ricettiva in ambiente naturale. È una «soluzione di soggiorno che esalta le caratteristiche del territorio, delle sue tradizioni, della vita e del lavoro di chi lo abita», commenta in un comunicato l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner ricordando come le case botti possano invitare a riscoprire le aree a forte vocazione enologica come le colline del Prosecco o le zone del Soave.

Le “botti” sono classificate in una sola categoria, esclusivamente sulla base dei servizi minimi offerti ai turisti, lasciando quindi alla libera iniziativa dei titolari l’individuazione delle dotazioni e attrezzature più adeguate al particolare tipo di struttura ricettiva. La loro apertura è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico ricettiva, secondo quanto stabilito dal Comune territorialmente competente. La struttura ricettiva può essere costituita da una o più unità abitative, con una capacità ricettiva massima di otto posti letto; l’unità abitativa è

costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato.

(ph: airbnb.it)