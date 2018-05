Bannon (ex stratega di Trump): «quanto successo in Italia è fascista»

Condividi

L’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, commenta le ultime vicende politiche italiane. «Quanto successo in Italia a livello politico nelle ultime 48 ore è disgustoso ma anche fascista e antidemocratico. E’ qualcosa di storico, perchè ieri hanno gettato la maschera quelli contrari alla volontà del popolo. Poteri, capitali e media stranieri hanno preso la sovranità dell’Italia. Non c’è nulla di più fascista che mettere da parte ciò che la maggioranza della popolazione ha scelto». Sul premier incaricato Cottarelli commenta: «un altro tecnocrate dal Fondo Monetario Italiano».

Fonte: Huffingtonpost

Ph: By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Steve Bannon, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56638945