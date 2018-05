BpVi, Dalla Rosa: «processo rimanga a Vicenza»

Condividi

«Condivido il disagio e lo sdegno delle associazioni di risparmiatori rispetto all’eventualità che il processo per la Banca Popolare di Vicenza sia trasferito lontano da Vicenza». Così, in una nota, il candidato sindaco Otello Dalla Rosa interviene in riferimento alla richiesta di trasferimento del processo avanzata dalla difesa. «Il trasferimento del processo sarebbe l’ennesima offesa a una comunità che ha già pagato un prezzo sociale elevatissimo alla gestione spericolata di due istituti bancari che godevano della fiducia dei risparmiatori», aggiunge Dalla Rosa.

«Se c’è qualcosa di ostile è stata la condotta predatoria di chi ha messo in pericolo e poi mandato in fumo i risparmi di migliaia di cittadini – conclude il candidato sindaco del centrosinistra -. Confermo che da sindaco attiverò uno sportello dedicato ad affiancare le istanze dei risparmiatori vicentini colpiti dalla crisi delle due banche popolari venete. Credo anche che, fosse anche solo un gesto simbolico, sia giusto procedere sulla costituzione come parte civile nel processo del Comune di Vicenza».