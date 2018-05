«BpVi e Vb, Rucco e Dalla Rosa parlino di banche»

Condividi

«Vicenza vede, in queste settimane, l’accentuarsi della campagna elettorale cittadina con proposte e argomenti di discussione più o meno importanti. Riteniamo però, che a pochi giorni dalle votazioni, sia arrivato il momento per i candidati, sopratutto i due/tre che risultano favoriti, di parlare anche di banche venete e di risparmiatori vicentini». Così, in una lettera aperta ai candidati sindaci di Vicenza Otello Dalla Rosa e Francesco Rucco, l’associazione di risparmiatori “Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e in Veneto Banca” (in foto il presidente Luigi Ugone).

«Proponiamo ai candidati delle principali liste o coalizioni e agli altri, una conferenza stampa congiunta e con noi coordinata per parlare di proposte e programmi che riguardino appunto le due popolari e i loro ex risparmiatori – continua la nota -. Siamo anche noi parte di Vicenza e stiamo scrivendo, nostro malgrado in questi mesi, parte della storia della città con la nostra battaglia per i nostri diritti. Vi chiediamo di esporvi oggi e di fare una volta eletti».