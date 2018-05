«Colpo di Stato presidenziale, rischio guerra civile»

Condividi

Massimo Fini, giornalista e scrittore, in un’intervista a Linkiesta va giù piatto: «è una cosa inaudita, è un colpo di stato presidenziale». La firma del Fatto Quotidiano, la cui seconda parte dell’opera omnia è uscita in questi giorni nelle librerie (“Confesso che ho vissuto”, Marsilio), spiega il suo punto di vista che sposa la tesi grillina dell’impeachment contro Sergio Mattarella: «non è certo prerogativa di un Presidente della Repubblica dettare la linea politica di un governo, qualunque esso sia. Se la maggioranza democraticamente eletta non ha più la libertà di scegliere i propri ministri e la propria linea, ripeto, qualsiasi essa sia, allora evidentemente siamo di fronte a un cambio di sistema politico, da democrazia parlamentare a repubblica presidenziale. Ma se così fosse sarebbe a tutti gli effetti un colpo di stato».

Continua Fini:«a livello istituzionale secondo me ci sono tutte le condizioni per una procedura di impeachment nei confronti di Mattarella, per alto tradimento. Ma la cosa più preoccupante è come potrebbe reagire la piazza. Ci sono dittatori che in Sud America hanno fatto molto di meno per scatenare degli scontri di piazza. È un fatto gravissimo e sono molto preoccupato. (..) Sostanzialmente quello che Mattarella contesta a Savona è di essere un antieuropeista. Premetto che io sono a favore dell’Europa… ma qui il problema è diverso, è che se anche la maggioranza degli italiani dovesse esprimersi per una uscita dall’Eurozona, sarebbe semplicemente un atto democratico e, anche se come sai non credo in questo sistema, so di starci dentro. E fintanto che ci stiamo dentro, e che soprattutto ci stanno dentro loro e ce lo ricordano ogni volta, non vedo come si possa negare la legittimità di una scelta».

Ph: Facebook Massimo Fini