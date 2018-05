Consiglieri M5S del Vicentino: «Mattarella, grave sfregio a democrazia»

Condividi

Pubblichiamo la nota dei consiglieri comunali del Vicentino vicentini del Movimento 5 Stelle.

I consiglieri comunali vicentini con questo comunicato vogliono esprimere la loro preoccupazione ed il loro disappunto per la decisione del capo dello Stato Mattarella di rigettare il progetto di governo M5Stelle-Lega presentato da Conte, conferendo a Cottarelli un incarico per formare un governo tecnico.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto fiducia nei ruoli istituzionali, ma questa scelta rappresenta un grave sfregio alla democrazia in quanto il Presidente Mattarella ha scelto di non considerare il voto espresso dai cittadini italiani a favore delle due forze politiche il cui contratto di governo sanciva un impegno a realizzare quanto proposto in campagna elettorale.

Il Presidente Mattarella con questa decisione non ha garantito l’interesse degli italiani ma ha favorito quelli dell’Europa le cui politiche sembrano orientate a tutelare gli interessi bancari e finanziari. Il Movimento 5 Stelle rappresenta la nuova coscienza del cittadino. Presidente Mattarella, il cambiamento lo può ignorare, ma non fermare.

I Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle dei Comuni di Vicenza, Torri di Quartesolo, Caldogno, Creazzo, Dueville, Nanto, Longare, Noventa Vicentina, Rosà, Thiene, Sandrigo, Piovene Rocchette, Schio, Valdagno, Montecchio Maggiore, Sarego, Monticello Conte otto