Da Re (Lega): «schiavo Bce al governo? Pronti alla guerra»

Lo stop di Mattarella al “governo del cambiamento” si Lega e Movimento 5 Stelle e la prospettiva di un esecutivo di transizione gradito a mercati e Ue, scatena la dura reazione del segretario veneto del Carroccio Toni Da Re: «non ci resta che rispondere con una dichiarazione di guerra: saremo nelle piazze a protestare. La violenza non fa parte della nostra storia, siamo sempre stati aggrediti ma questa volta reagiremo per arrivare al voto in tempi rapidissimi a ottobre, anche senza cambiare il Rosatellum», tuona in un’intervista a Albino Salmaso sul Mattino a pagina 5.

«Chi deve guidare l’economia in Italia? Uno schiavo della Bce, della Merkel, un suddito delle banche e della massoneria? – rincara la dose Da Re – Vogliono ancora Mario Monti? Vergogna. Reagiremo contro il colpo di Stato, è un vero oltraggio alla democrazia (…) nel programma di governo condiviso, Lega e M5S non hanno mai parlato di uscita dell’Italia dall’euro, basta con le bugie (…) La democrazia parlamentare si regge sulla sovranità popolare e i governi ne sono l’espressione, l’Italia non è il Sudamerica dove comanda solo il presidente».