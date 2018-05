Farah, polizia Punjab: «ha negato di aver subito aborto»

Condividi

(12:45) La polizia del Punjab ha reso noto di non aver potuto confermare che Farah Tanveer, la ragazza pachistana di 19 anni residente da 10 anni in Italia e che i genitori avrebbero costretto ad abortire giorni fa a Lahore, ha effettivamente interrotto una gravidanza. «La ragazza stessa ha negato di essere stata costretta con la forza ad abortire, anche se i vicini hanno sostenuto che questo era accaduto – ha detto un commissario alla Bbc -. Comunque registrando la sua dichiarazione lei ha escluso di fronte a me di aver subito un aborto».

L’ufficiale ha poi detto che la giovane è stata per un tempo brevissimo con la polizia, negandosi anche ad esami clinici per chiarire l’accaduto. Sul suo corpo, ha osservato, «non vi erano segni di tortura, né lei ha denunciato una situazione simile». La madre di Farah, anch’essa intervistata dalla Bbc, ha assicurato «che lei non ci ha detto nulla circa una gravidanza o un aborto, e noi non sapevamo nulla di tutto questo». Circa il viaggio in Pakistan, la madre ha assicurato che «lo ha fatto di sua spontanea volontà, passando tre mesi felici e partecipando con gioia al matrimonio del cugino con cui si è ritratta in video e fotografie». (Ansa – 28 maggio 15:17)