Governo, Mattarella convoca Cottarelli

Condividi

Dopo la rinuncia dell’incarico da parte del premier in pectore Giuseppe Conte, causata dal veto del Colle sulla nomina di Savona all’Economia, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha convocato questa mattina al Quirinale Carlo Cottarelli (in foto). L’economista sarà assegnato con tutta probabilità il compito di formare un governo di transizione in grado di portare più presto l’Italia al voto e al contempo rassicurare Europa e mercati sulla tenuta finanziaria del Paese e sulla tenuta dell’euro.

Intanto sullo stop al “governo del cambiamento” si apre un duro scontro istituzionale. Luigi Di Maio, furente, accusa direttamente Mattarella chiedendo l’impeachment: «è inutile che andiamo a votare tanto i governi li decidono le agenzie di rating, le lobby finanziare e bancarie, sempre gli stessi. Prima attiviamo l’articolo 90 (la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, ndr) e poi si va al voto, perché bisogna parlamentarizzare questa crisi», ha tuonato Di Maio ieri in un’intervista telefonica a Fabio Fazio durante la trasmissione Che Tempo Che Fa. Sulla stessa linea Giorgia Meloni (FdI) mentre Pd, Lega e Forza Italia difendono il Colle.

Fonte: Ansa.it

(ph: canale3.tv)