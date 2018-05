Jesolo, autista picchiato da militari Usa

Condividi

Tre soldati americani sono stati fermati ieri notte a Jesolo dopo una rissa con un conducente di un van. Come scrive Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia a pagina 16, l’uomo, che fa il servizio navetta per una discoteca, stava per accompagnare i tre al locale quando è scoppiato un acceso diverbio. Visibilmente alterati, i soldati Usa hanno aggredito l’autista tirandogli un pugno sul naso che lo ha costretto poi a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

La polizia è intervenuta fermando uno dei responsabili in piazza Internazionale. Ma il militare si è opposto violentemente al fermo aggredendo uno dei poliziotti. Gli altri due soldati sono stati poi rintracciati in un hotel del lido dove stavano passando un weekend in licenza. Della vicenda sono stati informati i loro vertici militari denunciati. I tre, portati in caserma e identificati, saranno denunciati per l’aggressione e per resistenza a pubblico ufficiale.