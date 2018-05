Jesolo, pullman in fiamme: tutti salvi i passeggeri

Condividi

(13:09) Tragedia sfiorata stamane a Jesolo. Una moto è finita sotto un pullman, innescando un incendio. Sul posto i vigili del fuoco. Nell’incidente è rimasto ferito il centauro mentre sono tutti salvi i passeggeri del bus sces itutti dal mezzo prima che bruciasse. Per spegnere il rogo sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco da Jesolo, Mestre e San Donà. Il ferito è stato preso in cura dal Suem 118 ed elitrasportato in ospedale. (Ansa 12:09)

#28maggio 09:05 Jesolo(VE), incidente moto bus con successivo incendio del pullman: ferito il centauro tutti salvi i passeggeri del torpedone. #vigilidelfuoco con tre squadre per spegnere il rogo del pullman #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/NUjxbJQzKl — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) 28 maggio 2018

(Ph: Twitter – Vigili del Fuoco Veneto)