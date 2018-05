Limena (Pd), incendio in azienda: colonna di fumo nera e densa

Condividi

Incendio allo stabilimento Elbi di Limena, in provincia di Padova. Lo comunica il Comune con un post su Facebook. «Il rogo è stato domato, non c’è stata combustione di materie plastiche, hanno preso fuoco i pannelli fotovoltaici del tetto. Le scuole sono state immediatamente allertare e avvisate di tenere chiuse le finestre, è stata allertata la Protezione Civile. Il comando di Polizia locale ha fatto dei passaggi nelle zone abitate limitrofe. In via precauzionale si chiede alla cittadinanza di tenere chiuse le finestre. Sono in corso le analisi per verificare la tossicità del materiale bruciato».