Mattarella affida incarico a Cottarelli, lui accetta con riserva

Il presidente della Repubblica ha affidato a Cottarelli l’incarico di formare un Governo e lui ha accettato “con riserva”. Cottarelli ha dichiarato: «senza fiducia elezioni dopo agosto»

Nato a Cremona nel 1954, dopo venticinque anni al Fondo Monetario e sei alla Banca d’Italia, Carlo Cottarelli ha ricoperto l’incarico di commissario alla spending review per il governo per un anno. Il conto dei tagli possibili arrivò a 32 miliardi. L’incarico si concluse con un corposo dossier di risparmi possibili e qualche amarezza che l’aveva portato a sottolineare più volte gli ostacoli incontrati sulla strada della revisione della spesa. Nel novembre del 2014, però Cottarelli lasciava e faceva ritorno al Fmi su nomina del Governo Renzi, come direttore esecutivo nel board. Dal 30 ottobre 2017 è il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano. Laureato a Siena e alla London School of Economics, Cottarelli, pur lavorando a Washington dal 1988 quando entrò al Fondo Monetario dopo la Banca d’Italia e una breve esperienza all’Eni, ha sempre seguito con attenzione gli affari italiani.

Nei giorni scorsi aveva criticato il contratto Lega-M5S, un programma che «comporta un aumento del deficit pubblico particolarmente elevato e le coperture non sono individuate in maniera chiara». (Fonte: HuffingtonPost)