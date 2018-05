«Melegatti a fondo Usa, ultima chance per evitare fallimento»

Condividi

«Il tribunale di Verona prenda in seria considerazione la proposta del fondo americano De Shaw di acquisire il 100 per cento del capitale sociale di Melegatti e di Nuova Marelli, ristrutturando l’esposizione debitoria di entrambe nel contesto di un concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186 bis Legge Fallimentare». Questa scrive L’Arena a pagina 10, la proposta del consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Lega) per scongiurare il default delle due aziende.

«Conosco l’operato del fondo e la serietà di chi lo amministra – aggiunge – è l’ultimo treno per evitare il fallimento (…) Gettare la spugna adesso sarebbe un grave errore perché la carta giusta per il salvataggio c’è e va giocata, quindi confido nel Tribunale e nella professionalità dei tecnici incaricati».