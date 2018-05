Salva bimbo sospeso nel vuoto, cittadinanza a “Spiderman” maliano [VIDEO]

Condividi

Un bambino appeso al balcone del quarto piano di un palazzo a Parigi e sotto il vuoto. Poteva finire in tragedia ma grazie all’intervento di Mamoudou Gassama, 22enne sans-papier maliano, che si è arrampicato piano su piano con una maestria che farebbe invidia anche a Spider Man, il piccolo è stato tratto in salvo. «Sono salito, così, e grazie a Dio l’ho salvato – ha dichiarato -. Non ho pensato. Volevo solo salvare il bambino. E’ stato lui a darmi il coraggio. Ho avuto paura dopo aver salvato il bambino, siamo andati nel salone e ho cominciato a tremare, non mi reggevo in piedi, mi sono dovuto sedere».

Il video del salvataggio è diventato virale e Mamoudou è diventato un vero e proprio eroe. Tanto che è stato ricevuto all’Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron che gli ha concesso la cittadinanza onoraria (non aveva il permesso di soggiorno). Inoltre il giovane entrerà a far parte dei pompieri. L’associazione SOS Racisme ha commentato: «le persone in situazione irregolare sono esseri umani con l’immenso coraggio di cui molti hanno dato prova nel loro pericoloso viaggio verso l’Europa. Un coraggio che spesso continuano a manifestare qui».