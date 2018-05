Salvini: «al voto. Con Berlusconi? Non so»

Condividi

«Questo è senz’altro un attacco alla democrazia che non mi sarei mai aspettato. Ora ci dicano la data per le elezioni o andiamo a Roma». Così, in un’intervista di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera a pagina 9, il leader della Lega Matteo Salvini commenta lo stop del Quirinale al governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. L’impeachment di Mattarella chiesto da Meloni e Di Maio? «sono cose che adesso mi interessano poco – continua il segretario nazionale del Carroccio -. Più che altro, mi interessa capire chi c’è dietro a un atteggiamento di questo genere».

Interrogato sulla possibile riedizione dell’alleanza di centrodestra alle nuove elezioni, Salvini risponde: «ma non lo so… Silvio Berlusconi che parla come se fosse la Merkel mi ha fatto cadere le braccia. Ma come? Io ho tenuto unita la coalizione, mi sono seduto con i 5 Stelle soltanto dopo il suo via libera, ho portato nel programma del governo anche la voce degli alleati e lui parla così? E allora…». E sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con i 5 Stelle, il leader della Lega conclude: «ma non lo so… Io so una cosa soltanto: le prossime elezioni non saranno elezioni politiche ma un vero e proprio referendum. Una consultazione su chi vuole un’Italia libera e chi vuole un’Italia serva e schiava. Oggi l’Italia non è un Paese libero, occupato finanziariamente da tedeschi, francesi e eurocrati. A me questo non va più bene».