Salvini come Di Maio: «anche noi in piazza il 2 giugno»

Condividi

Dopo la chiamata di Luigi Di Maio a scendere in piazza a Roma il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, anche Matteo Salvini annuncia la mobilitazione. «Noi come Lega avevamo già da tempo prenotato per il prossimo week end, il 2 e 3 giugno, più di mille piazze in tutta Italia per spiegare, speravamo, quello che facevamo al governo. Evidentemente saremo in mille piazze per spiegare quello che non stiamo facendo per colpa di qualcuno».

Fonte: Huffingtonpost