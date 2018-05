Sit-in a Verona: Pd pro Mattarella, M5S contro

Condividi

Dopo le ultime vicende politiche italiane, a Verona si organizzano due sit-in opposti. Alle 18:30, presso i Giardini di Piazza Indipendenza, il Partito Democratico locale si troverà a manifestare in difesa della Costituzione e in solidarietà al presidente Mattarella: «sarà l’occasione per dire sì all’Europa, anche se ad un’Europa diversa, da cambiare con un Paese autorevole. Ma dicendo fermamente di rimanere dentro la moneta unica, l’euro. Perché ci chiediamo che cosa sarebbe Verona senza l’Europa e senza l’euro».

Alle 20:30, invece, presso piazza dei Signori (sotto la prefettura), si riunirà il Movimento 5 Stelle veronese per «manifestare il nostro dissenso verso la situazione creata dal Presidente Della Repubblica. Alziamo la testa».