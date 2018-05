Veneto, i grandi imprenditori stanno con Mattarella

Condividi

18:38 – Dopo lo stop al governo M5S-Lega e il conferimento dell’incarico a Mario Cottarelli, il Veneto delle grandi imprese è oggi in larga parte con Sergio Mattarella. Uno di questi è l’imprenditore vicentino Matteo Marzotto che plaude al premier incaricato, pur ammettendo «di essere molto preoccupato». Sulle oscillazioni di borsa e spread ricorda che «i debiti sono debiti e vanno onorati, per questo capisco i creditori».

Il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas rinnova l’appello: «le imprese e i cittadini hanno bisogno di un esecutivo che sia pienamente operativo, scongiuri l’aumento dell’iva e tranquillizzi i mercati». Il leader degli imprenditori veneziani e rodigini Vincenzo Marinese parla di «scontri istituzionali che palesano divisioni, che addirittura possano mettere in discussione il nostro Presidente della Repubblica» e bolla il tentativo di impeachment come «inaccettabile. Dobbiamo guardare al Paese in maniera responsabile».

Fabio Franceschi di Grafica Veneta non usa mezzi termini: «sono contento che gli pseudo artefici di cambiamenti abbiano fallito, ora con un po’ di tranquillità i mercati torneranno stabili dopo che quattro ragazzetti con le loro rivoluzioni si sono inimicati il mondo. Plaudo a Mattarella e alla scelta di Cottarelli perchè si dà spazio a Fi e Pd che sanno governare, mentre la Lega, placati i bollori, tornerà nel centrodestra. Ecco che davanti all’Europa non presenteremo grandi cose ma senz’altro rimarrà viva la linea Gentiloni». Anche Bruno Zago, ad del Gruppo Pro-Gest, è d’accordo con la scelta fatta da Mattarella: «il Capo dello Stato ha preso una posizione netta rispettando le prerogative che gli affida la Costituzione». (Fonte: Ansa – 17:38)